Lampedusa al collasso. 1200 persone su due barconi soccorse in mare (Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - Sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo. Sono circa 1.700 i migranti approdati a Lampedusa in 48 ore, con l'hotspot al collasso con circa 1.600 persone, quattro volte la capienza. Molteplici i salvataggi svolti in questi giorni di festività dalla Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo di Lampedusa e nel mar Ionio, a sud est della Sicilia. Da venerdì a oggi, circa duemila sono le persone tratte in salvo. A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800 migranti a bordo, intercettati a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Un salvataggio reso complesso dal sovraccarico di migranti a bordo; a coordinare le operazioni in ... Leggi su agi (Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - Sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo. Sono circa 1.700 i migranti approdati ain 48 ore, con l'hotspot alcon circa 1.600, quattro volte la capienza. Molteplici i salvataggi svolti in questi giorni di festività dalla Guardia costiera che sta operando in diversi scenari, a largo die nel mar Ionio, a sud est della Sicilia. Da venerdì a oggi, circa duemila sono letratte in salvo. A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con circa 800 migranti a bordo, intercettati a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Un salvataggio reso complesso dal sovraccarico di migranti a bordo; a coordinare le operazioni in ...

