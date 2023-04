La verità sta nei dettagli: ecco come smascherare facilmente i bugiardi (Di lunedì 10 aprile 2023) La verità sta nei dettagli: quando sono troppo pochi, smascherano i bugiardi con un'accuratezza compresa tra il 59% ed il 79%, molto maggiore di quella ottenuta con le tecniche utilizzate abitualmente. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Lasta nei: quando sono troppo pochi, smascherano icon un'accuratezza compresa tra il 59% ed il 79%, molto maggiore di quella ottenuta con le tecniche utilizzate abitualmente.

La verità sta nei dettagli: ecco come smascherare facilmente i bugiardi

La verità sta nei dettagli: quando sono troppo pochi, smascherano i bugiardi con un'accuratezza compresa tra il 59% ed il 79%, molto maggiore di quella ottenuta con le tecniche utilizzate abitualmente.