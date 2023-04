La transizione energetica verso i veicoli elettrici passa anche per l’accesso alle infrastrutture di ricarica (Di lunedì 10 aprile 2023) Secondo uno studio presentato da Federmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil ed elaborato dall’Osservatorio automotive che compara la politiche industriali delle principali economie dell’automotive europee, l’Italia è ancora indietro rispetto al resto dell’Europa in tema di presenza di colonnine di ricarica. Lo studio sottolinea come “l‘infrastrutturazione per la ricarica avanza velocemente in percentuale, ma rimane lenta in valore assoluto“. Il fabbisogno teorico è stato calcolato rispetto al parco circolante e ad una ipotesi di 42 milioni di veicoli elettrici in Europa nel 2030, ed emerge che la copertura di punti di ricarica in Italia è al 13,3%, poco più indietro rispetto alla Francia dove è al 14,6% Per incentivare la mobilità elettrica e gli spostamenti a emissioni zero su strada ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 10 aprile 2023) Secondo uno studio presentato da Federmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil ed elaborato dall’Osservatorio automotive che compara la politiche industriali delle principali economie dell’automotive europee, l’Italia è ancora indietro rispetto al resto dell’Europa in tema di presenza di colonnine di. Lo studio sottolinea come “l‘infrastrutturazione per laavanza velocemente in percentuale, ma rimane lenta in valore assoluto“. Il fabbisogno teorico è stato calcolato rispetto al parco circolante e ad una ipotesi di 42 milioni diin Europa nel 2030, ed emerge che la copertura di punti diin Italia è al 13,3%, poco più indietro rispetto alla Francia dove è al 14,6% Per incentivare la mobilità elettrica e gli spostamenti a emissioni zero su strada ...

