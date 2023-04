La sfida della Cina a Elon Musk: 13mila satelliti per “soppiantare” Starlink (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – sfida a distanza tra Cina ed Elon Musk in campo aerospaziale, con il governo di Pechino pronto a lanciare in orbita quasi 13mila satelliti in diretta concorrenza con il progetto Starlink del miliardario sudafricano. Il progetto GW Il nome scelto per il progetto cinese è “GW”, il cui scopo dovrebbe essere quello di fornire servizi internet, ma potrebbe essere usato anche per spiare reti rivali. Un campo d’azione che è lo stesso di quello di Starlink, che – secondo alcune stime – mirerebbe a formare una costellazione di 40mila satelliti. Ad oggi sono, invece, 4mila i satelliti mandati in orbita dall’azienda di Elon Musk. Il programma Starlink opera, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr –a distanza traedin campo aerospaziale, con il governo di Pechino pronto a lanciare in orbita quasiin diretta concorrenza con il progettodel miliardario sudafricano. Il progetto GW Il nome scelto per il progetto cinese è “GW”, il cui scopo dovrebbe essere quello di fornire servizi internet, ma potrebbe essere usato anche per spiare reti rivali. Un campo d’azione che è lo stesso di quello di, che – secondo alcune stime – mirerebbe a formare una costellazione di 40mila. Ad oggi sono, invece, 4mila imandati in orbita dall’azienda di. Il programmaopera, ...

