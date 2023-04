La scomparsa dei partiti e la crisi dei media mainstream La versione di Proietti

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 aprile 2023) Isi scontrano sempre di più con una realtà che non riescono più a descrivere. Chiedere oggettività, forse, sarebbe troppo, ma abdicare completamente al proprio ruolo informativo e propinare ai lettori (o spettatori, che dir si voglia) teoremi precostituiti e politicamente orientati può essere molto dannoso. La narrazione della politica, in questo senso, è quella che risente maggiormente del fenomeno. Tra il crollo verticale delle copie di alcune testate e il declino della politica c’è un nesso forte. “Il dibattito odierno sul rapporto tra la stampa e le presunte leadership nei governi (o di partito) appare l’ennesimo miracolo all’italiana (o trauma) di una comunicazione che non comunica e che non raffigura più, per varie ragioni, l’opinione pubblica”. Ne è convito Fernando, per molti anni cronista politico ...