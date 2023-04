'La Russia chiederà una tregua per la Pasqua ortodossa': ecco il report di Isw (Di lunedì 10 aprile 2023) Secondo L'Istituto per lo studio della Guerra (Isw), la Russia avrebbe l'intenzione di sfruttare l'imminente festività della Pasqua ortodossa del prossimo 16 aprile, per ritardare la prevista ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) Secondo L'Istituto per lo studio della Guerra (Isw), laavrebbe l'intenzione di sfruttare l'imminente festività delladel prossimo 16 aprile, per ritardare la prevista ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Giust20Federico : In cambio della mediazione tra Russia e Ucraina gli accordi di Pace la Cina di Xi chiederà di inglobare Taiwan. Un… - estero24hnews : #NEW La vice ministra degli Esteri dell'Ucraina chiederà assistenza umanitaria e attrezzature per la riparazione d… - pedropaolo66 : @DanieleZuddas @jacopo_iacoboni Aspettiamo fiduciosi la sconfitta della Russia o il momento molto vicino in cui Z… - DanieleZuddas : @ilbeccaccino @guiodic Semplice, dopo la guerra si chiederà chi vuol vivere in Ucraina e chi vuol essere trasferito in Russia. -

'La Russia chiederà una tregua per la Pasqua ortodossa': ecco il report di Isw Secondo L'Istituto per lo studio della Guerra (Isw), la Russia avrebbe l'intenzione di sfruttare l'imminente festività della Pasqua ortodossa del prossimo 16 aprile, per ritardare la prevista controffensiva ucraina, chiedendo un cessate il fuoco in nome ... Aerei e sostegno politico. Zelensky incassa l'appoggio della Polonia Al prossimo vertice NATO di Vilnius, in estate, Varsavia chiederà inoltre ulteriori garanzie per la ...implicati nella preparazione di atti di sabotaggio nei territori ucraini controllati dalla Russia . Ucraina, Putin: 'le relazioni Usa - Russia sono in crisi profonda' Tra Russia ed Usa è una fase di 'conflitto caldo' , dice intanto il viceministro degli Esteri di ... E assicura che Varsavia chiederà ulteriori garanzie di sicurezza per l'Ucraina al prossimo vertice ... Secondo L'Istituto per lo studio della Guerra (Isw), laavrebbe l'intenzione di sfruttare l'imminente festività della Pasqua ortodossa del prossimo 16 aprile, per ritardare la prevista controffensiva ucraina, chiedendo un cessate il fuoco in nome ...Al prossimo vertice NATO di Vilnius, in estate, Varsaviainoltre ulteriori garanzie per la ...implicati nella preparazione di atti di sabotaggio nei territori ucraini controllati dallaTraed Usa è una fase di 'conflitto caldo' , dice intanto il viceministro degli Esteri di ... E assicura che Varsaviaulteriori garanzie di sicurezza per l'Ucraina al prossimo vertice ... “La Russia chiederà una tregua per la Pasqua ortodossa”: ecco il report di Isw Globalist.it