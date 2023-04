La rivelazione di Graham Nash sul decesso di David Crosby | «È morto di Covid nel suo letto»

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il cantautore e compositore statunitenseè ancora in fase di elaborazione del lutto dopo la morte del suo amico e compagno di bandlo scorso 19 gennaio all’età di 81 anni. Secondo quanto dichiarato dalla famiglia della leggenda del rock statunitense, ildiè avvenuto in seguito a una lunga malattia, senza però fornire particolari dettagli sul, ospite di una recente puntata del podcast Kyle Meredith With, ha però dichiarato che, prima di morire, avesse contratto per la seconda volta il. «() stava facendo le prove per uno spettacolo da fare a Los Angeles con una band – ha raccontato-. ...

David Crosby 'è morto di Covid', la rivelazione di Graham Nash Agenzia ANSA

