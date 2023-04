(Di lunedì 10 aprile 2023) Presentato un disegno di legge per frenare gli atti dimostrativi. Lisei, primo firmatario: Condotte che destano allarme sociale, la maggioranza è compatta per individuare deterrenti efficaci»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : La proposta di FdI: «Carcere e daspo urbano contro gli eco-vandali» - AlfonsoFuggetta : Brutta cosa non aver niente da fare nella vita. 'La proposta di legge per tutelare la lingua italiana interessa so… - PressReview99 : La proposta di FdI: «Carcere e daspo urbano contro gli ecovandali che imbrattano i monumenti»… - Gabriele885 : RT @SecolodItalia1: Carcere per chi imbratta i monumenti: la proposta di FdI. Gli ecovandali: noi pronti a nuove azioni a Roma https://t.co… - Angelo006100 : RT @SecolodItalia1: Carcere per chi imbratta i monumenti: la proposta di FdI. Gli ecovandali: noi pronti a nuove azioni a Roma https://t.co… -

'La, ancora in bozza, si muove in due direzioni', spiega il primo firmatario, il senatoreMarco Lisei : pene più severe e Daspo. Pena e Daspo L'intenzione del testo, spiega Lisei, è ...Il partito Fratelli d'Italia ha presentato un disegno di legge volto a rafforzare le misure di tutela del decoro e le sanzioni previste dal codice penale per chi danneggia beni culturali o ambientali. ...Non mi interessa "raccattare voti"; mi interessa vincere per fare bene, per il bene di Arese Un uomo con le idee ben chiare che ha accettato subito lafata dal coordinamento di Fraelli d'...

La proposta di FdI: «Carcere e daspo urbano contro gli ecovandali che imbrattano i monumenti» Corriere della Sera

Cangiano (FdI): «A Pasqua e Pasquetta numerida record per il turismo ... alle tante attività commerciali e alle realtà enogastronomiche che arricchiscono la proposta che le nostre regioni possono ...Il carcere fino a 3 anni per chi “deturpa o imbratta edifici pubblico o di culto ed edifici sottoposti a tutela come beni culturali”. Una proposta di legge mirata contro gli eco-attivisti di Ultima ge ...