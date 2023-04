La prima settimana di Oriana e Daniele fuori dal GF Vip: come procede? – VIDEO (Di lunedì 10 aprile 2023) Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo la fine del Grande Fratello Vip non si sono più separati. Proprio il veneto, al termine della finale, ha fatto una sorpresa alla venezuelana facendosi trovare fuori ad aspettarla. La prima settimana di Oriana e Daniele fuori dal GF Vip Successivamente tra Oriana e Daniele le cose sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 10 aprile 2023)Marzoli eDal Moro dopo la fine del Grande Fratello Vip non si sono più separati. Proprio il veneto, al termine della finale, ha fatto una sorpresa alla venezuelana facendosi trovaread aspettarla. Ladidal GF Vip Successivamente trale cose sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Ricapitolando: ?? Prima della partita tra Tottenham e Brighton, al momento della consueta stretta di mano, De Zerbi… - putino : Il commissario di polizia israeliano Kobi Shabtai ha ammesso che gli agenti non avrebbero dovuto pestare i palestin… - lmisculin : Da lunedì 10 per una settimana condurrò la rassegna stampa mattutina di @Radio3tweet, Prima pagina. Sono super cont… - Mslauria77 : RT @Lukyluke311: La Ammiraglio Gorshkov, una fregata ???? di 135 metri armata con 16 missili da crociera ipersonici Zircon, è stata avvistata… - santyrusso : Non io che sono appena tornato in Italia dopo una settimana a Siviglia e la prima cosa che faccio è cercare immedi… -