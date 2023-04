La Premier sconvolta dalla gomitata del guardalinee a Robertson in Liverpool-Arsenal (Di lunedì 10 aprile 2023) Siamo oltre il caso Mourinho-Serra in Cremonese-Roma. In Premier ci hanno superato. La Federcalcio inglese avvierà un’indagine dopo che il guardalinee Constantine Hatzidakis ha provato a rifilare una gomitata al difensore del Liverpool Andrew Robertson nel corso della partita Liverpool-Arsenal finita 2-2. In un conciliabolo, Hatzidakis ha spinto il braccio destro all’indietro, come a voler dare una gomitata (e infatti lo ha colpito al mento), al difensore alla fine del primo tempo. I calciatori del Liverpool si sono avvicinati all’arbitro Paul Tierney che ha pure ammonito Robertson. È l’arbitro di cui Klopp si lamentò. L’incidente sarà esaminato dal Pgmol (Professional Game Match Officials Limited). L’unica ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 aprile 2023) Siamo oltre il caso Mourinho-Serra in Cremonese-Roma. Inci hanno superato. La Federcalcio inglese avvierà un’indagine dopo che ilConstantine Hatzidakis ha provato a rifilare unaal difensore delAndrewnel corso della partitafinita 2-2. In un conciliabolo, Hatzidakis ha spinto il braccio destro all’indietro, come a voler dare una(e infatti lo ha colpito al mento), al difensore alla fine del primo tempo. I calciatori delsi sono avvicinati all’arbitro Paul Tierney che ha pure ammonito. È l’arbitro di cui Klopp si lamentò. L’incidente sarà esaminato dal Pgmol (Professional Game Match Officials Limited). L’unica ...

