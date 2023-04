La polizia festeggia i 171 anni dalla nascita Meloni | «Grazie per esserci sempre» Mattarella | «Presidio di legalità e sicurezza»

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 aprile 2023) «per ciò che fate e per». Lo ha scritto su Twitter la premier Giorgiain occasione dell’versario della fondazione delladi Stato, avvenuta 171fa. «Auguri alladi Stato. Da 171al fianco degli italiani con coraggio, umanità e dedizione», si legge nel tweet della presidente del Consiglio. La data scelta per celebrarla è quella del 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la modernadi Stato, un’istituzione civile che ha ereditato i valori e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblicafondato nel 1852. April 10, 2023 Anche il presidente della Repubblica, Sergio ...