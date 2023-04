La polizia di Stato compie 171 anni (Di lunedì 10 aprile 2023) La polizia di Stato celebra il 171 anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest'anno avra' una celebrazione nazionale il prossimo 12 aprile nella suggestiva cornice della Terrazza ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Ladicelebra il 171versario della fondazione, un appuntamento che anche quest'anno avra' una celebrazione nazionale il prossimo 12 aprile nella suggestiva cornice della Terrazza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Min_Casellati : Auguri alla Polizia di Stato. Grazie di cuore a tutti gli agenti per essere sempre al nostro fianco. Siete il volto… - IL_PATRIOTAITA : Ennesimo lutto nella Polizia di Stato: Marco Meschini giovane poliziotto sportivo, sano e senza problemi di salute… - Agenzia_Ansa : La storia del neonato battezzato dal Papa in ospedale. Il piccolo di appena 6 giorni era caduto incidentalmente dal… - NaghmehDar : RT @cyfanpage_ita: l’Associazione Donatorinati della Polizia di Stato ha organizzato una raccolta di sangue straordinaria mercoledì 12 apri… - Dana006898721 : RT @CYworldteam: Per la ricorrenza dell'Anniversario, l'Associazione Donatorinati della Polizia di Stato ha organizzato una raccolta di san… -