La Polizia di Stato compie 171 anni, gli auguri di Mattarella e Meloni: grazie per "esserci sempre" (Di lunedì 10 aprile 2023) La Polizia di Stato compie 171 anni. Quasi due secoli di missione, quella dei nostro agenti, investiti a tutela della sicurezza dei cittadini. E a rischio della propria vita nell'adempimento del proprio dovere. Un'opera, la loro, che ha accompagnato e caratterizzato il cammino sociale e civile del Paese e che, tra indagini, azioni sul campo, blitz, eroi e vittime, continua da 171 a raccontare evoluzioni e traguardi della nostra comunità nazionale. E allora, in occasione dell'anniversario della fondazione del Corpo, anche quest'anno è in calendario una celebrazione nazionale, in agenda per dopodomani, 12 aprile, nella suggestiva cornice della Terrazza del Pincio a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure.

