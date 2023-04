La Polizia compie 171 anni, il 12 celebrazioni ufficiali (Di lunedì 10 aprile 2023) "Ricorre oggi l`anniversario della fondazione della Polizia, avvenuta 171 anni fa. La data scelta per celebrarla è quella del 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la moderna Polizia di Stato, un`istituzione civile che ha ereditato i valori e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza fondato nel 1852". E' quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'istituzione."Una lunga storia che ha visto la Polizia - prosegue la nota - sempre al passo con i tempi per far fronte alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini. Oltre un secolo e mezzo durante il quale l`Istituzione è stata e continua ad essere al servizio delle comunità. La ricorrenza è anche quest`anno l`occasione per rinnovare la memoria degli oltre 2.500 ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 aprile 2023) "Ricorre oggi l`versario della fondazione della, avvenuta 171fa. La data scelta per celebrarla è quella del 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la modernadi Stato, un`istituzione civile che ha ereditato i valori e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza fondato nel 1852". E' quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'istituzione."Una lunga storia che ha visto la- prosegue la nota - sempre al passo con i tempi per far fronte alle istanze di sicurezza provenienti dai cittadini. Oltre un secolo e mezzo durante il quale l`Istituzione è stata e continua ad essere al servizio delle comunità. La ricorrenza è anche quest`anno l`occasione per rinnovare la memoria degli oltre 2.500 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... momentosera : La #Polizia compie 171 anni. La ricorrenza è l’occasione per rinnovare la memoria degli oltre 2.500 poliziotti che… - 57julijulia : RT @yforworld: #Repost @CanYamanMedia La Polizia compie 171 anni. Il 12 Aprile a Roma, alle 12.30, in Piazza di Spagna, assieme ai donatori… - GiaPettinelli : La Polizia compie 171 anni, gli auguri di Mattarella e Meloni - Politica - ANSA - infoitinterno : La polizia compie 171 anni: a Roma un programma ricco di appuntamenti - BrandauerLudwig : La Polizia di Stato compie 171 anni, gli auguri di Mattarella e Meloni: grazie per “esserci sempre” -