La polemica contro De Laurentiis jr sulle uova di Pasqua del Bari, protestano i genitori: «Puzzano e hanno un brutto sapore» – Il video (Di lunedì 10 aprile 2023) Scoppia la polemica contro il Bari calcio di Luigi De Laurentiis, figlio del patron del Napoli Aurelio, dopo che sui social diversi genitori si sono lamentati per il cattivo odore delle uova di cioccolato venduta per Pasqua dal club biancorosso. L’iniziativa promossa con Dolci Preziosi rischia di diventare un caso sull’onda della denuncia partita dallo speaker radiofonico barese, Max Boccasile, che in un video ha raccontato quanto fosse sgradevole l’odore della cioccolata una volta scartato l’uovo, simile all’odore acre del fondo delle bottiglie dell’olio di oliva andato a male: «Da denuncia – scrive lo speaker – in molti mi hanno scritto che anche a loro puzza. Non lo mangiate». E in effetti i commenti sotto il post di Boccasile ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Scoppia lailcalcio di Luigi De, figlio del patron del Napoli Aurelio, dopo che sui social diversisi sono lamentati per il cattivo odore delledi cioccolato venduta perdal club biancorosso. L’iniziativa promossa con Dolci Preziosi rischia di diventare un caso sull’onda della denuncia partita dallo speaker radiofonico barese, Max Boccasile, che in unha raccontato quanto fosse sgradevole l’odore della cioccolata una volta scartato l’uovo, simile all’odore acre del fondo delle bottiglie dell’olio di oliva andato a male: «Da denuncia – scrive lo speaker – in molti miscritto che anche a loro puzza. Non lo mangiate». E in effetti i commenti sotto il post di Boccasile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Orieleperscelta : Ragazzi, non per far partire una nuova polemica contro Daniele... Ma Bebé ha eliminato la coda e lui ha ancora quei… - marmellata____ : RT @girlsnextdoo: quando lui è uscito ha letto un sacco di polemiche contro di lui e se l’è sempre fatte scivolare addosso ma è bastata una… - Vania54078993 : Fan sviene al concerto di Ramazzotti, polemica tra cantante e Croce Rossa - GianlucaFiori70 : @Tanque10Roma @romanorde @ValotiRiccardo @Tristan_rot @ismaele_77 Ma polemica di cosa...Abbiamo una grande propriet… - larenait : Dopo il malore accusato da una ragazza durante il concerto a Firenze del 4 aprile -