La più grande dipendenza del secolo (Di lunedì 10 aprile 2023) Leggo una frase che avevo sottolineato anni prima. Lo rimetto giù. Riprendo il primo libro. Sono ... certe volte mi accorgo che ho digitato per la quarta volta in un minuto "repubblica.it" nel browser, ... Leggi su rivistastudio (Di lunedì 10 aprile 2023) Leggo una frase che avevo sottolineato anni prima. Lo rimetto giù. Riprendo il primo libro. Sono ... certe volte mi accorgo che ho digitato per la quarta volta in un minuto "repubblica.it" nel browser, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Dai vaccini alla carne sintetica, con la scusa del “bene più grande”, ci stanno trasformando in cavie… - antoniospadaro : «Il più grande peccato è non credere nelle energie della Risurrezione» (Sant’Isacco di Ninive). #PapaFrancesco… - martinoloiacono : Il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta […] tutte le altre rivoluzioni,… - Moon4Riki : RT @italianarmyfam_: sono i momenti. Si tratta di qualcosa di ENORME.” ?? Poiché si tratta di un progetto HYBE che coinvolge HYBE America,… - AseroGiovanna : RT @ElGusty201: TUTTI BUSONI Il più grande sindacato di insegnamento del Regno Unito vota per ospitare le ore di storia di Drag Queen in t… -