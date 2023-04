La Parigi-Roubaix femminile è stata un bel caos (Di lunedì 10 aprile 2023) È usanza, nelle corse di un giorno particolarmente infide, attaccare qualcosa di adesivo al tubo superiore della bicicletta o al manubrio, di solito un nastro di scotch con su scritto una frase motivazionale e un piccolo recap dei settori di pavé e delle eventuali salite da affrontare. Alla Roubaix femminile due nastrini si sono rivelati particolarmente descrittivi della corsa: nei pressi della pipa Georgie Howe ha attaccato un post-it arancione sul quale c’era scritto “accetta il caos”. Alison Jackson, invece, nella parte centrale del manubrio – quella su cui non si poggiano mai le mani, ma che vedi sempre davanti a te – ha due piccole strisce azzurre di quel tape che si usano i fisioterapisti, con una citazione di Top Gun Maverick: “Don’t think, just do”. Top Gun Alison Jackson pic.twitter.com/ZQ68v4rUgY — EF Education-TIBCO-SVB ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 10 aprile 2023) È usanza, nelle corse di un giorno particolarmente infide, attaccare qualcosa di adesivo al tubo superiore della bicicletta o al manubrio, di solito un nastro di scotch con su scritto una frase motivazionale e un piccolo recap dei settori di pavé e delle eventuali salite da affrontare. Alladue nastrini si sono rivelati particolarmente descrittivi della corsa: nei pressi della pipa Georgie Howe ha attaccato un post-it arancione sul quale c’era scritto “accetta il”. Alison Jackson, invece, nella parte centrale del manubrio – quella su cui non si poggiano mai le mani, ma che vedi sempre davanti a te – ha due piccole strisce azzurre di quel tape che si usano i fisioterapisti, con una citazione di Top Gun Maverick: “Don’t think, just do”. Top Gun Alison Jackson pic.twitter.com/ZQ68v4rUgY — EF Education-TIBCO-SVB ...

