«La mamma mi vuole bene ma…»: la storia di Enea, il bimbo ritrovato nella Culla della Vita del Policlinico di Milano (Di lunedì 10 aprile 2023) «Ciao, mi chiamo Enea. La mamma mi vuole bene ma non mi può seguire». Comincia così la lettera che accompagna il bimbo che il mattino di Pasqua il personale del Policlinico di Milano ha trovato nella Culla per la Vita. L'allarme si è attivato alle 11.40 circa. Il piccolo pesa circa 2,6 chili, è di etnia caucasica ed è in buona salute. Si tratta del terzo bimbo che viene affidato alla Culla per la Vita da quando è stata attivata nel 2007. La missiva ritrovata vicino al bambino è scritta come se a parlare fosse lui ma è firmata "mamma". La donna dice di volergli molto bene e chiede di coccolarlo. Ma aggiunge di non potersi occupare di ...

