La lite in piazza e i colpi di pistola: feriti due fratelli (Di lunedì 10 aprile 2023) Folle notte nel Foggiano, ad Apricena. Due fratelli di 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati, sono stati feriti con alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi all'impazzata al culmine di una lite scoppiata in strada. L'... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 aprile 2023) Folle notte nel Foggiano, ad Apricena. Duedi 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati, sono staticon alcunid'arma da fuoco esplosi all'impazzata al culmine di unascoppiata in strada. L'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : Spari in piazza nel Foggiano, feriti due fratelli di 26 e 28 anni: i colpi dopo una lite tra due comitive - QuintoPotereV : ?? Sparatoria tra giovani in piazza nel Foggiano: feriti due fratelli. Ipotesi lite tra comitive di Apricena e San S… - SabinaAristarc3 : RT @repubblica: Spari in piazza nel Foggiano, feriti due fratelli di 26 e 28 anni: i colpi dopo una lite tra due comitive - immediatonet : Sparatoria dopo lite in piazza nel Foggiano, feriti due fratelli. Scontro tra gruppi di Apricena e San Severo - repubblica : Spari in piazza nel Foggiano, feriti due fratelli di 26 e 28 anni: i colpi dopo una lite tra due comitive -