(Di lunedì 10 aprile 2023) L’8 aprile del 2013, Margarethmoriva ad 87 anni, dopo aver combattuto una guerra interna con l’Ira, una guerra economica con il socialismo, una guerra diplomatica con l’Unione sovietica e una guerra vera con gli Argentini. Le ha vinte tutte e quattro, ha governato per dieci anni, vincendo tre mandati. Ma la vera guerra che continua a combattere, nonostante la sua scomparsa, è quella delle idee: la più difficile. Per questo ha ragione Stefano Magni nel bel libro di discorsiLady di ferro, pubblicato da Ibl nel 2013 a scrivere nella sua introduzione che la baronessaaveva ben poco di conservatore nei suoi speech e molto di rivoluzionario, perché «emanano una grande energia libertaria» (This lady is not for turning. I grandi discorsi di Margaret, IBL Libri, a cura di Stefano Magni, euro ...

La lezione della Thatcher sui diritti dei bambini Nicola Porro

