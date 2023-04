La lettera dei giornali italiani all’ambasciatore russo: “Gershkovich va rilasciato subito” (Di lunedì 10 aprile 2023) L’appello con «profonda preoccupazione» e «sconcerto: chiediamo che la vicenda possa essere velocemente risolta» Leggi su lastampa (Di lunedì 10 aprile 2023) L’appello con «profonda preoccupazione» e «sconcerto: chiediamo che la vicenda possa essere velocemente risolta»

