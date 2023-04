La fuga dei documenti riservati mette in crisi la controffensiva di Zelensky (Di lunedì 10 aprile 2023) - In Ucraina ci sarebbero un centinaio di commandos occidentali per operazioni speciali. E' l'ultima notizia top secret comparsa a sorpresa sui social ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 aprile 2023) - In Ucraina ci sarebbero un centinaio di commandos occidentali per operazioni speciali. E' l'ultima notizia top secret comparsa a sorpresa sui social ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Imbarazzo nell’Alleanza atlantica per la fuga di notizie relative al coinvolgimento occidentale nel conflitto. Nei… - RaiNews : E' caccia alla talpa: seconda fuga di notizie, New York Times: 'Gli Usa spiano gli alleati'. Diffusi in rete docume… - Agenzia_Ansa : Fuga di carte segrete, Difesa valuta impatto su sicurezza Usa. Il Pentagono continua a esaminare la validità dei do… - apavo75 : RT @chiaberger: La veggente è scappata all’estero. Continua la fuga dei cervelli. Peccato, poteva essere assunta come insegnante, o consule… - PenelopeVr46 : @Th_Dm4570 @imballoionico Se non può fuggire (malato/ferito, braccato senza via di fuga, attaccato dal ringhiare de… -