La frase del tecnico del Feyenoord che 'minaccia' la Roma: 'Mi ricordo di Tirana...' (Di lunedì 10 aprile 2023) " Sì, potrei avere dei sentimenti di vendetta ". Parole e musica del tecnico del Feyenoord Arne Slot che, dopo la vittoria per 5 - 1 contro il Waalwijk, ha parlato della sfida contro la Roma e della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 aprile 2023) " Sì, potrei avere dei sentimenti di vendetta ". Parole e musica deldelArne Slot che, dopo la vittoria per 5 - 1 contro il Waalwijk, ha parlato della sfida contro lae della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Le scale dalla libreria Shakespeare And Company a Parigi riportano la seguente frase: “Vorrei poterti mostrare, qua… - lauraboldrini : Per #Meloni la frase di #LaRussa su #ViaRasella è una sgrammaticatura istituzionale. No, è l’ennesimo tentativo di… - Grand_Battery : RT @serebellardinel: Il popolo non ha acqua'! 'E voi fategli le multe'! La risposta del #governoMeloni alla #siccità si può sintetizzare co… - DanielaVecchi5 : RT @serebellardinel: Il popolo non ha acqua'! 'E voi fategli le multe'! La risposta del #governoMeloni alla #siccità si può sintetizzare co… - BracaliM : RT @serebellardinel: Il popolo non ha acqua'! 'E voi fategli le multe'! La risposta del #governoMeloni alla #siccità si può sintetizzare co… -