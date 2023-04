“La fede cristiana e le sfide globali”, tavola rotonda a Roma (Di lunedì 10 aprile 2023) “La fede cristiana e le sfide globali” è il tema della tavola rotonda in programma giovedì 13 aprile, alle ore 17 e 30, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma (in Piazza di Pietra). L’iniziativa si svolge in occasione dell’uscita del libro “Èschaton. Gesù di Nazareth e il futuro del mondo” (Edizioni Cantagalli, 2023) di Cristiano Ceresani. Interverranno con autore S. Em. Card. Raymond Leo Burke, S. Em. Card. Gerhard Ludwig Müller, Vittorio Emanuele Falsitta, Alberto Michelini e Gaetano Quagliariello. Il tema dell’evento nasce da alcuni interrogativi che l’epoca contemporanea pone dinanzi a noi. Le guerre e le tensioni geopolitiche, le pandemie, i disastri ambientali, l’emergenza alimentare, la crisi spirituale e l’indifferenza ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 aprile 2023) “Lae le” è il tema dellain programma giovedì 13 aprile, alle ore 17 e 30, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di(in Piazza di Pietra). L’iniziativa si svolge in occasione dell’uscita del libro “Èschaton. Gesù di Nazareth e il futuro del mondo” (Edizioni Cantagalli, 2023) di Cristiano Ceresani. Interverranno con autore S. Em. Card. Raymond Leo Burke, S. Em. Card. Gerhard Ludwig Müller, Vittorio Emanuele Falsitta, Alberto Michelini e Gaetano Quagliariello. Il tema dell’evento nasce da alcuni interrogativi che l’epoca contemporanea pone dinanzi a noi. Le guerre e le tensioni geopolitiche, le pandemie, i disastri ambientali, l’emergenza alimentare, la crisi spirituale e l’indifferenza ...

