«La fantastica signora Maisel ride bene, ma per l’ultima volta» (Di lunedì 10 aprile 2023) Rachel Brosnahan racconta l’addio al personaggio che l’ha resa famosa (sta per arrivare la nuova e definitiva stagione) e l’importanza di quel ruolo che l’ha trasformata in un simbolo di emancipazione femminile e autoironia. Il primo impatto sembra l’opposto de La fantastica signora Maisel. Rachel Brosnahan, 32enne attrice protagonista della nota serie di Primevideo, ha una dolcezza quasi timida che nulla ha a che vedere con l’irriverente sicumera del suo personaggio: Midge è una casalinga degli anni Cinquanta che, lasciata dal marito, rivolta i suoi guai in risate e diventa una stella della stand-up comedy newyorkese. «Avrei voluto avere almeno un briciolo della sua autostima, invece provo ancora la sindrome dell’impostore» racconta lei, con una parlata che sembra in slow motion rispetto alle raffiche comiche di Mrs. ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 aprile 2023) Rachel Brosnahan racconta l’addio al personaggio che l’ha resa famosa (sta per arrivare la nuova e definitiva stagione) e l’importanza di quel ruolo che l’ha trasformata in un simbolo di emancipazione femminile e autoironia. Il primo impatto sembra l’opposto de La. Rachel Brosnahan, 32enne attrice protagonista della nota serie di Primevideo, ha una dolcezza quasi timida che nulla ha a che vedere con l’irriverente sicumera del suo personaggio: Midge è una casalinga degli anni Cinquanta che, lasciata dal marito, rii suoi guai in risate e diventa una stella della stand-up comedy newyorkese. «Avrei voluto avere almeno un briciolo della sua autostima, invece provo ancora la sindrome dell’impostore» racconta lei, con una parlata che sembra in slow motion rispetto alle raffiche comiche di Mrs. ...

