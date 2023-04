La dura risposta di Mourinho a Cassano: "Attento Antonio, a volte arrivano i Livaja e dopo è dura" (Di lunedì 10 aprile 2023) dopo le dichiarazioni di Antonio Cassanodurante una puntata della <em>Bobo Tv </em>su Twitch, in cui aveva affermato che a José Mourinho "del calcio non gliene frega un c…, è solo cinema", il tecnico portoghese ha prontamente replicato. durante la conferenza stampa al termine della partita Torino-Roma, Mourinho ha contrattaccato: "A Madrid è ricordato per la sua giacca e nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia". Inoltre, ha lanciato una stoccata finale a Cassano, ricordandogli l'episodio della rissa con Marko Livaja durante un allenamento nella stagione 2012/2013, affermando che nella vita "ogni tanto arriva un Marko ... Leggi su lastampa (Di lunedì 10 aprile 2023)le dichiarazioni dinte una puntata della Bobo Tv su Twitch, in cui aveva affermato che a José"del calcio non gliene frega un c…, è solo cinema", il tecnico portoghese ha prontamente replicato.nte la conferenza stampa al termine della partita Torino-Roma,ha contrattaccato: "A Madrid è ricordato per la sua giacca e nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia". Inoltre, ha lanciato una stoccata finale a, ricordandogli l'episodio della rissa con Markonte un allenamento nella stagione 2012/2013, affermando che nella vita "ogni tanto arriva un Marko ...

