La donna più tatuata della Gran Bretagna: “Imbarazzante avere un tatuatore tra le gambe” (Di lunedì 10 aprile 2023) La donna più tatuata della Gran Bretagna non si ferma e, dopo aver ricoperto praticamente ogni centimetro del suo corpo, passa alle parti intime. Nessuno la conosce più intimamente del suo tatuatore l’ha accontentata intervenendo anche sulle zone che non mette in mostra. Lei si chiama Becky Holt, è una star di OnlyFans e ha segnato un nuovo record mondiale: farsi tatuare le pieghe interne ed esterne della vulva, cioè la parte esterna dell’organo genitale femminile. Becky Holt (Foto da Instagram)Per completare l’opera, il tatuatore ha impiegato cinque sessioni: un audace disegno nell’area altamente sensibile. Secondo il “New York Post”, la 34enne ha speso negli anni oltre 42mila euro per ottenere un corpo tatuato dal viso ai ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 aprile 2023) Lapiùnon si ferma e, dopo aver ricoperto praticamente ogni centimetro del suo corpo, passa alle parti intime. Nessuno la conosce più intimamente del suol’ha accontentata intervenendo anche sulle zone che non mette in mostra. Lei si chiama Becky Holt, è una star di OnlyFans e ha segnato un nuovo record mondiale: farsi tatuare le pieghe interne ed esternevulva, cioè la parte esterna dell’organo genitale femminile. Becky Holt (Foto da Instagram)Per completare l’opera, ilha impiegato cinque sessioni: un audace disegno nell’area altamente sensibile. Secondo il “New York Post”, la 34enne ha speso negli anni oltre 42mila euro per ottenere un corpo tatuato dal viso ai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... istat_it : Indicatori demografici: nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall’unità d’Italia, sotto la soglia delle 4… - winniethepucch : RT @sailor_snickers: Dite tanto che siete contro l’aborto e che una donna se non vuole/può tenersi il bambino può darlo in adozione e poi a… - sunshinelovingu : RT @sailor_snickers: Dite tanto che siete contro l’aborto e che una donna se non vuole/può tenersi il bambino può darlo in adozione e poi a… - diamonds_franca : Che donna strodinaria Anna, ha reso Gianni ancora più amato dal pubblico, se è possibile #Sanremo2023 - STARMOOVNY : RT @sailor_snickers: Dite tanto che siete contro l’aborto e che una donna se non vuole/può tenersi il bambino può darlo in adozione e poi a… -

UN'EROINA PER IL MALAWI Nessuno, nei saloni del potere di Lilongwe, sa chi sia questa giovane donna. Ma fuori da queste sale Martha è già famosa. Di lei scrive Angela Agyeiwaa Darkwah, una delle firme più prestigiose dell'... Calcio, Genoa a due velocità: primo tempo ok, secondo tempo ko: a Como finisce 2 - 2 ...] Ceriale Sport Calcio, rissa dopo Praese - Ceriale: Ricotta intervenuto a difesa di una donna ...che la nostra società vuole insegnare ai propri tesserati e ci auspichiamo di non assistere mai più a ... Il caso di Milano. Marina Casini: il piccolo Enea voce a tutti i bambini scartati Molto probabilmente le culle hanno salvato molti più bambini di quelli che vi sono stati posti ... Addirittura è giudicata una minaccia al sistema affermare che deve essere data alla donna la libertà di ... Nessuno, nei saloni del potere di Lilongwe, sa chi sia questa giovane. Ma fuori da queste sale Martha è già famosa. Di lei scrive Angela Agyeiwaa Darkwah, una delle firmeprestigiose dell'......] Ceriale Sport Calcio, rissa dopo Praese - Ceriale: Ricotta intervenuto a difesa di una...che la nostra società vuole insegnare ai propri tesserati e ci auspichiamo di non assistere maia ...Molto probabilmente le culle hanno salvato moltibambini di quelli che vi sono stati posti ... Addirittura è giudicata una minaccia al sistema affermare che deve essere data allala libertà di ... Françoise Bettencourt Meyers è la donna più ricca del mondo Forbes Italia