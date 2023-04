La Croce Rossa vuole querelare Eros Ramazzotti per il video in cui rimprovera i soccorritori a Firenze

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il cantanterischia una querela per diffamazione. Laitaliana sta, infatti, valutando di ricorrere alle vie legali contro il cantautore romano per tutelare la propria onorabilità. Il tutto a causa del filmato registrato il 4 aprile scorso al concerto al Nelson Mandela Forum diuna fan si è sentita male e appenasi è reso conto di cosa stesse succedendo, si è fermato. Ildi quanto accaduto ha fatto il giro dei social. Nell’audio si senteche: «Siete in diciotto, ma che fate? Siete arrivati, dieci minuti dopo era già morta». Secondo Lorenzo Andreoni, presidente del Comitato fiorentino della...

Ladi Firenze non ci sta e minaccia azioni legali nei confronti di Eros Ramazzotti. Il motivo Tutto nasce durante un concerto del cantante al PalaMandela Forum, lo scorso 4 aprile. Durante l'...Eros Ramazzotti , durante il concerto a Roma ha attaccato la, 'colpevole' secondo il cantante di essere intervenuta in ritardo per soccorrere una sua fan che si era sentita male. Il cantante infatti ha subito soccorso la donna quando si è accorto ...In riferimento al video circolato, l'intervento del presidente del Comitato di Firenze della Cri Andreoni Laitaliana valuta le vie legali dopo quanto accaduto durante il concerto di Eros Ramazzotti a Firenze. Una donna si è sentita male durante il live del cantautore romano che, appena si è reso ...

La Croce Rossa di Firenze non ci sta e minaccia azioni legali nei confronti di Eros Ramazzotti. Il motivo Tutto nasce durante un concerto del ...