La Croce Rossa contro Eros Ramazzotti per l’accusa di ritardo nei soccorsi alla fan | “Atteggiamenti diffamatori | valutiamo vie legali”

(Di lunedì 10 aprile 2023)rischia una querela per diffamazione: laitaliana sta, infatti, valutando di ricorrere alle vieil cantautore romano per tutelare la propria onorabilità. Lo scorso 4 aprile al concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze una fan si è sentita male e appenasi è reso conto di cosa stesse succedendo, si è fermato. Il video di quanto accaduto ha fatto il giro dei social. Nell’audio si senteche rimprovera i soccorritori: “Siete in diciotto, ma che fate? Siete arrivati, dieci minuti dopo, era già morta“. Visto il clamore mediatico suscitato dal caso, con il cantante che accusa di negligenza i volontari della Cri, il presidente del Comitato di Firenze della ...

Pace fatta tra Eros Ramazzotti e la Croce Rossa, dopo il video, diventato virale, in cui l'artista si rivolgeva ai soccorritori dopo il malore di una fan durante il concerto di Firenze di qualche giorno fa. Parole che avevano spinto l'...

Dopo lo sfogo di Eros Ramazzotti per la lentezza nei soccorsi a una spettatrice durante il concerto del Pala Mandela Forum di Firenze, è arrivata la replica della Croce Rossa. "Ci dispiace che il Sign ...Eros Ramazzotti rischia una querela per diffamazione: la Croce Rossa italiana sta, infatti, valutando di ricorrere alle vie legali contro il cantautore romano per tutelare la propria onorabilità. Lo ...