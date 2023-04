La crescita 2023 centra l'1%. Deficit verso il 4,5%. Domani il Def in Consiglio dei ministri (Di lunedì 10 aprile 2023) La crescita programmatica centrerà nel 2023 l’1% e il Deficit si attesterà al 4,5% . Sono queste le nuove stime del Governo che nel Def di Domani ipotizzerà uno scenario tendenziale che vede il Pil... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) Laprogrammatica centrerà nell’1% e ilsi attesterà al 4,5% . Sono queste le nuove stime del Governo che nel Def diipotizzerà uno scenario tendenziale che vede il Pil...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : La crescita è troppo debole, nel Def non ci sono i soldi per pensioni e taglio Irpef - Pandora8211 : RT @lightartemisia: ?? THE ECONOMIST aprile 2023 “Abbraccia le torri, non gli alberi. La crescita di cui ha bisogno l'ambientalismo'. Pe… - RobertoFerramol : RT @serebellardinel: Il #GovernoMeloni alla prova dei Conti: La crescita del #PIL tendenziale si attesterà nel 2023 ad appena lo 0,9% e l'i… - infoitinterno : Def: fonti Mef, in quadro programmatico crescita 2023 +1%, +1,4% in 2024 - lightartemisia : ?? THE ECONOMIST aprile 2023 “Abbraccia le torri, non gli alberi. La crescita di cui ha bisogno l'ambientalismo'.… -