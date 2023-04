La confessione di Arisa | “Io nel non piacermi | mi piaccio”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 10 aprile 2023) Essere popolari non rende esenti da eventuali insicurezze, che ognuno di noi può avere, relative all’aspetto estetico e non solo. Ne sa qualcosa anche, che con il suo modo di agire all’insegna della spontaneità ha spesso rivelato di non essere sempre soddisfatta di sé. È questo uno dei motivi che la porta a soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che la porta a strapparsi i capelli nei momenti di ansia e stress ed è per questo che molto spesso tende a tenerli corti. Avere successo non l’ha comunque portata a modificare il suo modo di agire, ma anzi in più occasioni anche in passato è stata lei stessa a essere portatrice di messaggi importanti, volti a non avere timore di accettarsi per come si è, eventuali difetti compresi. Vi raccomandiamo... "Mi sento come plastilina": le ...