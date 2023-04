La complessa gestione dei soldi del Pnrr: se ne parla a Fuori dal Coro (Di lunedì 10 aprile 2023) Nell’appuntamento dell’11 aprile spazio anche alla forza lavoro nel settore del turismo e alla sicurezza nelle città italiane Domani, martedì 11 aprile, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro” – il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato al tema del Pnrr e alla reale utilità di alcune opere in progetto per rilanciare l’Italia. Nel corso della serata, un focus sull’aumento dei prezzi dei beni che stanno creando sempre di più disuguaglianze sociali e un’analisi sulla situazione dei salari, spesso al di sotto del minimo sindacale nel settore del turismo, dove diventa sempre più difficile trovare forza lavoro. Continua inoltre l’inchiesta del programma sulle carte segrete dell’Aifa e sugli effetti avversi dei vaccini, con le dichiarazioni di parenti ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 aprile 2023) Nell’appuntamento dell’11 aprile spazio anche alla forza lavoro nel settore del turismo e alla sicurezza nelle città italiane Domani, martedì 11 aprile, nel nuovo appuntamento con “dal” – il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato al tema dele alla reale utilità di alcune opere in progetto per rilanciare l’Italia. Nel corso della serata, un focus sull’aumento dei prezzi dei beni che stanno creando sempre di più disuguaglianze sociali e un’analisi sulla situazione dei salari, spesso al di sotto del minimo sindacale nel settore del turismo, dove diventa sempre più difficile trovare forza lavoro. Continua inoltre l’inchiesta del programma sulle carte segrete dell’Aifa e sugli effetti avversi dei vaccini, con le dichiarazioni di parenti ...

