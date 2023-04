La compagna disabile compie 18 anni | i compagni di classe rinunciano alla gita in Sicilia

(Di lunedì 10 aprile 2023) "Preside, noi preferiamo andare al compleanno. Rinunciamo. O partiamo tutti, o nessuno": i ragazzi della IV C del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo , in provincia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Rinunciano alla gita scolastica per partecipare al compleanno della compagna disabile - SkyTG24 : Pontecorvo, rinunciano a gita per compleanno compagna disabile. Il preside: 'Eccezionali' - robby0767 : RT @repubblica: Tutta la classe rinuncia alla gita per andare al 18esimo della compagna disabile: 'Non festeggerà senza i suoi amici' https… - sabrinabonomivr : RT @SkyTG24: Pontecorvo, rinunciano a gita per compleanno compagna disabile. Il preside: 'Eccezionali' - sabrinabonomivr : RT @Corriere: Rinunciano alla gita scolastica per partecipare al compleanno della compagna disabile -

Ma così il periodo della gita sarebbe andato a coincidere con il giorno in cui la loroavrebbe festeggiato i suoi 18 anni. E tra la gita ed il compleanno non hanno avuto dubbi . "Sono stati ...Hanno rinunciato alla gita scolastica in Sicilia per partecipare al compleanno dellache non poteva partire con loro. I protagonisti del gesto sono gli studenti delle IV Sezione C del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. ...... sempre di Pontecorvo, che avrebbero rinunciato alla gita scolastica per partecipare alla festa di compleanno di una lorodi classeche avrebbe compiuto gli anni proprio nel periodo ...

Compagna disabile compie 18 anni, la classe rinuncia alla gita: tutti alla festa ilmessaggero.it

«Preside, noi preferiamo andare al compleanno. Rinunciamo alla gita. O partiamo tutti, o nessuno": i ragazzi della IV C del liceo Scientifico Michelangelo ...L’iniziativa di ragazzi e ragazze del Liceo scientifico di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. La preside: “Sono stati eccezionali”. Il caso sarà segnalato al presidente Mattarella per valutare se ...