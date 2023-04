La Cina mette sotto pressione Taiwan con grandi manovre militari (Di lunedì 10 aprile 2023) Al ritorno dal suo viaggio in America, la presidente Taiwanese Tsai Ing-wen ha dovuto affrontare una situazione particolarmente tesa, con Pechino che ha prospettato tre giorni di intense esercitazioni attorno all'isola aventi l'obiettivo specifico di fare da "serio avvertimento" contro la collusione tra le forze "separatiste" che cercano l'"indipendenza di Taiwan" e "le forze esterne (cioè gli Usa, ndr.)", in modo fa fermare "le loro attività provocatorie", a quanto ha detto in una nota il portavoce militare cinese Shi Yi.Il ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha denunciato il fatto che, nella mattinata odierna (notte in Italia), un totale di 42 aerei militari cinesi - inclusi i caccia J-10, J-11 e J-16 - hanno operato nelle viCinanze dell'isola. Ventinove di questi velivoli hanno attraversato ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 aprile 2023) Al ritorno dal suo viaggio in America, la presidenteese Tsai Ing-wen ha dovuto affrontare una situazione particolarmente tesa, con Pechino che ha prospettato tre giorni di intense esercitazioni attorno all'isola aventi l'obiettivo specifico di fare da "serio avvertimento" contro la collusione tra le forze "separatiste" che cercano l'"indipendenza di" e "le forze esterne (cioè gli Usa, ndr.)", in modo fa fermare "le loro attività provocatorie", a quanto ha detto in una nota il portavoce militare cinese Shi Yi.Il ministero della Difesa nazionale diha denunciato il fatto che, nella mattinata odierna (notte in Italia), un totale di 42 aereicinesi - inclusi i caccia J-10, J-11 e J-16 - hanno operato nelle vinze dell'isola. Ventinove di questi velivoli hanno attraversato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... charliecarla : RT @boni_castellane: @PoliticaPerJedi ...o chi mette i cappotti alle case e mette al bando i motori termici per arginare la Co2 di India e… - GMarcuccio : RT @boni_castellane: @PoliticaPerJedi ...o chi mette i cappotti alle case e mette al bando i motori termici per arginare la Co2 di India e… - detocquevillei : RT @boni_castellane: @PoliticaPerJedi ...o chi mette i cappotti alle case e mette al bando i motori termici per arginare la Co2 di India e… - newfrengo : RT @boni_castellane: @PoliticaPerJedi ...o chi mette i cappotti alle case e mette al bando i motori termici per arginare la Co2 di India e… - EccoLaPenni : RT @boni_castellane: @PoliticaPerJedi ...o chi mette i cappotti alle case e mette al bando i motori termici per arginare la Co2 di India e… -