La bimba che non dorme mai | i genitori fanno i turni per accudirla

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 10 aprile 2023) C’è unache vive a Renfrew in Ontario che nonmai, o quasi. Una storia incredibile che ha come protagonista una bambina di appena tre anni di nome Ever. La piccola riesce a sopravvivere senza dormire. Laè affetta dalla sindrome di Angelman, una condizione genetica e neurologica che le richiede solo un’ora di riposo a notte e che influisce pesantemente sulle abitudini di sonno di una persona. A raccontare la sua storia sono iRobin Audette e Kirk Hisko, esausti, che si dicono costretti a fare iper dormire di notte, mentre uno di loro rimane sveglio con Ever. L’uomo dichiara: “Se riusciamo a farla dormire dalle quattro alle sei ore, abbiamo fatto bene, ma ci sono notti in cui si sveglia dopo un’ora e mezza ed è pronta per altre sei ore. Abbiamo ...