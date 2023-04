La benedizione di Papa Francesco durante il Regina Coeli del Lunedì di Pasqua (Di lunedì 10 aprile 2023) . La benedizione di Papa Francesco ai fedeli durante il Regina Coeli del Lunedì di Pasqua in Piazza San Pietro.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) . Ladiai fedeliildeldiin Piazza San Pietro.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Papa Francesco impartisce la benedizione Urbi et Orbi ai 100 mila fedeli radunatisi nell'area di San Pietro e a tut… - vaticannews_it : Nella benedizione di Pasqua, #PapaFrancesco invoca il dono della pace per l’Ucraina e chiede a Dio: “Effondi la luc… - vaticannews_it : #Pasqua Papa Francesco pronuncia la benedizione #UrbietOrbi dalla Loggia delle Benedizioni: 'Aiuta l’amato popolo u… - VincenzoPu60097 : RT @EwtnItalia: ?? VIDEO | Papa Francesco, durante la celebrazione di ieri della Benedizione «Urbi et Orbi», oltre ad augurarci una buona Pa… - solounastella : RT @ChiranAngelgela: AMP | Il Papa alla benedizione Urbi et Orbi: 'Fine della guerra ucraina e di tutti i conflitti nel mondo' https://t.co… -