“Kiev sta finendo munizioni delle difese aeree”: la conferma degli Usa. “Zelensky ha cambiato piani militari a causa dei documenti top secret” (Di lunedì 10 aprile 2023) I documenti top secret del Pentagono finiti sui social stanno costringendo l’Ucraina a cambiare i propri piani militari, alla vigilia di quella che è stata più volte annunciata come la controffensiva di primavera. A rivelarlo è la Cnn, citando una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky. In un articolo pubblicato sul suo sito, l’emittente statunitense scrive anche che la fuga di notizie ha già indotto il Pentagono a prendere misure per limitare il flusso di questi documenti altamente classificati, che sono normalmente disponibili a centinaia di persone nei vari ministeri del governo. Oltre a quanto già prelato negli scorsi giorni negli articoli del New York Times, all’interno dei documenti è contenuta una previsione – confermata allo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Itopdel Pentagono finiti sui social stanno costringendo l’Ucraina a cambiare i propri, alla vigilia di quella che è stata più volte annunciata come la controffensiva di primavera. A rivelarlo è la Cnn, citando una fonte vicina al presidente Volodymyr. In un articolo pubblicato sul suo sito, l’emittente statunitense scrive anche che la fuga di notizie ha già indotto il Pentagono a prendere misure per limitare il flusso di questialtamente classificati, che sono normalmente disponibili a centinaia di persone nei vari ministeri del governo. Oltre a quanto già prelato negli scorsi giorni negli articoli del New York Times, all’interno deiè contenuta una previsione –ta allo stesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Kiev sta finendo munizioni delle difese aeree”: la conferma degli Usa. “Zelensky ha cambiato piani militari a caus… - ravel80262268 : Se la controffensiva delle forze armate ucraine fallisce, Kiev non avrà nulla su cui contare: il sostegno occidenta… - Destradipopolo : A @BAKHMUT SI LOTTA FINO ALL’ULTIMO UOMO: I SOLDATI UCRAINI AMMETTONO CHE I RUSSI AVANZANO MA KIEV HA ORDINATO DI R… - artedipulire : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Trappolone #Ucraina: '#Kiev non può vincere e #Mosca non può perdere' (??La strategia #USA… - mannuk63 : @LucRossi1 @ESatiro27 @Corriere La Russia sta usando mercenari Wagner e carcerati per gli attacchi, con il supporto… -