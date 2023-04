Kiev, riportati a casa 24 bimbi della regione di Kherson (Di lunedì 10 aprile 2023) Ventiquattro bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russia. Lo riporta su Telegram Alexander Prokudin, governatore della regione: "Guardate ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Ventiquattro bambinidisono statiin Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russia. Lo riporta su Telegram Alexander Prokudin, governatore: "Guardate ...

