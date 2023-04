Kiev costretta a modificare alcuni piani militari per la diffusione di carte segrete del Pentagono (Di lunedì 10 aprile 2023) Washington valutano i rischi alla sicurezza nazionale. Cosa emerge dai documenti: dal possibile esaurimento delle scorte militari per l'Ucraina al mini contingente occidentale sul campo, dallo scampato incidente aereo fra Russia e Uk ai contatti fra Wagner e Turchia per armi, fino alle attività spionistiche americane Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 aprile 2023) Washington valutano i rischi alla sicurezza nazionale. Cosa emerge dai documenti: dal possibile esaurimento delle scorteper l'Ucraina al mini contingente occidentale sul campo, dallo scampato incidente aereo fra Russia e Uk ai contatti fra Wagner e Turchia per armi, fino alle attività spionistiche americane

