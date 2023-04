Kentucky: almeno 4 morti e 8 feriti in una sparatoria a Louisville (Di lunedì 10 aprile 2023) almeno quattro persone sono morte durante una sparatoria alla Old National Bank di Louisville, Kentucky, e almeno altre otto sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia durante una conferenza stampa. Il vice capo della polizia di Louisville, Paul Humphrey, ha dichiarato che anche l'attentatore è morto. almeno due agenti di polizia sono stati colpiti durante la sparatoria, ha detto Humphrey. Delle almeno otto persone trasportate in ospedale, due sono in condizioni critiche, secondo Humphrey. Uno di questi due è un agente di polizia che è attualmente in sala operatoria, ha detto. La polizia sta lavorando per identificare tutte le vittime, ha detto Humphrey. Leggi su panorama (Di lunedì 10 aprile 2023)quattro persone sono morte durante unaalla Old National Bank di, ealtre otto sono rimaste ferite, ha dichiarato la polizia durante una conferenza stampa. Il vice capo della polizia di, Paul Humphrey, ha dichiarato che anche l'attentatore è morto.due agenti di polizia sono stati colpiti durante la, ha detto Humphrey. Delleotto persone trasportate in ospedale, due sono in condizioni critiche, secondo Humphrey. Uno di questi due è un agente di polizia che è attualmente in sala operatoria, ha detto. La polizia sta lavorando per identificare tutte le vittime, ha detto Humphrey.

