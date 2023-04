(Di lunedì 10 aprile 2023) Pubblichiamo l'appello di, oppositore di Putin che rischia una condanna a 25 anni per 'tradimento' solo per aver criticato l'invasione russa dell'Ucraina e per aver parlato con i media ...

Pubblichiamo l'appello di, oppositore di Putin che rischia una condanna a 25 anni per 'tradimento' solo per aver criticato l'invasione russa dell'Ucraina e per aver parlato con i media internazionale. Cittadini ...In Russia, chiesti 25 anni di carcer e per il politico dissidente Vladimir, in carcere per una serie di accuse infondate e costruite ad arte. Ma, non è escluso l'ergastolo. Sopravvissuto al veleno, il dissidente è destinato ad una pena lunghissima e in ...Un indizio ce l'ha appena dato la condanna per tradimento a 25 anni di carcere di Vadim, uno degli ultimi seguaci a piede libero di Aleksei Navalny. Un altro è arrivato ieri con la ...

Kara-Murza, il testamento politico: “La Russia conoscerà la primavera e l’usurpatore sarà vinto” Globalist.it

Il dissidente Vladimir Kara-Murza, è destinato ad una pena lunghissima e in condizioni di salute precarie per ben due tentativi di avvelenarlo per eliminarlo dalla scena politica. Criticare Putin è p ...Il pubblico ministero ha chiesto 25 anni di carcere per l'oppositore russo Vladimir Kara-Murza, che Mosca ritiene un agente straniero. Lo riporta il canale Telegram del media russo Sota, che cita la s ...