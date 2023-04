Juventus-Sporting Lisbona | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 aprile 2023) Giovedì 13 aprile, alle ore 21, presso l’Allianz Stadium, è in programma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. I bianconeri puntano decisamente ad andare in fondo a questa competizione, divenuta l’obiettivo stagionale. I portoghesi, invece, cercano un’altra impresa dopo aver eliminato l’Arsenal.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in campionato contro la Lazio che ha interrotto la striscia di otto vittorie consecutive frenando le speranze di raggiungere un posto tra le prime quattro. Ecco perchè, per entrare in Champions League, diventa obbligatorio vincere questa competizione. Gli uomini di Allegri sono arrivati ai quarti elimando il Nantes agli spareggi e ...