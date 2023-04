Juventus-Sporting in tv in chiaro? Data | canale | orario e streaming andata quarti Europa League 2022 2023

(Di lunedì 10 aprile 2023) Laospita lonell’andeidi finale di. Bianconeri chiamati a riscattarsi dopo il ko dell’Olimpico contro la Lazio e determinati a mettere in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno in Portogallo. Non sarà facile avere la meglio dello, capace di estromettere al turno precedente l’Arsenal, ma secondo i bookmakers sarà proprio la squadra di Allegri a partire favorita. Si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita potrà essere seguita insu TV8, oltre che su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). Spazio anche allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorJuve : RT @Boboj29: ?? Juventus - Sporting | Giovedì 13 aprile h. 21.00 E' questo il nostro prossimo appuntamento, abbiamo la possibilita' di riman… - Luxgraph : Juve-Sporting: sfida ad Amorim e amarcord Di Maria - aguzzo05 : RT @SCUtweet: SKY Sport ?? #Pogba si appresta ad essere convocato per #Juventus–#Sporting di giovedì - periodicodaily : Juventus-Sporting Lisbona: probabili formazioni e dove vederla - carloarbini51 : RT @Boboj29: ?? Juventus - Sporting | Giovedì 13 aprile h. 21.00 E' questo il nostro prossimo appuntamento, abbiamo la possibilita' di riman… -

... uno spiraglio di luce chiamata convocazione, chiamatoLisbona. PEDINA FONDAMENTALE - Il ... Le idee nella testa del francese sono molte chiare: permanenza alla, per scacciare i ...... il centrocampista dellasarebbe pronto a tornare nella lista dei convocati bianconeri per la gara di giovedì di Europa League contro loQuarti di finale Europa Leaguein streaming. Ecco dove vedere il match in diretta tv, svelati i canali per seguire la partita della Vecchia Signora. Impegno importante per lache giovedì 13 aprile alle ...

L'andata dei quarti di finale di Europa League 22/23 vedrà affrontarsi giovedì 13 aprile Juventus e Sporting Lisbona: 3-4-3 per Amorim ...Pogba vicino al rientro con la Juve: ecco a chi può togliere il posto da titolare nella formazione allenata da Allegri Paul Pogba, stando alle ultime indicazione arrivate dalla Continassa, punterebbe ...