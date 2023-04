(Di lunedì 10 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport parla della situazione portieri in casa. In caso di addio con Szczesny a fine stagione, vi sarebbe un interesse verso un portiere sloveno conteso con l'Udinese. Il ...

La Gazzetta dello Sport parla della situazione portieri in casa. In caso di addio con Szczesny a fine stagione, vi sarebbe un interesse verso un portiere sloveno conteso con l'Udinese. Il profilo è quello di Matevs Vidovsek, classe 1999 in forza all'...... vuoi vedere che siamo realmente un Paese razzista senza rendercene veramente conto Ci... Un primo elemento di riflessione è il seguente: come ben sai, la(come l'Inter e tantissime ...Hobby extra calcio 'Miguardare film horror e d'azione; e gioco spesso alla Play, a Fifa: di ... Sogno un esordio in casa, magari contro una big come la'. A quale attaccante ti ispiri '...

Juventus: piace Vidovsek del Lubiana Virgilio Sport

