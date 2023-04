Juventus, Gatti ne fa fuori due: l’incredibile scalata del centrale (Di lunedì 10 aprile 2023) La stagione di Gatti ha avuto una grandissima evoluzione; il centrale è pronto a lasciare in panchina ben due difensori. Nella sessione invernale di gennaio dell’anno scorso, la Juventus ha acquistato Federico Gatti; il centrale è rimasto fino al termine della stagione al Frosinone per poi unirsi ai bianconeri ad inizio di questo campionato. Inizialmente il giocatore ha faticato ad imporre le sue qualità all’interno del sistema di gioco bianconero. Sia nella difesa a quattro sia nella difesa a tre, Gatti non riusciva a trovare una buona continuità di rendimento. Gatti (LaPresse)Con il passare del tempo, però, il centrale ha acquisito sempre più sicurezza ed è diventato uno dei perni della difesa bianconera. Allegri ha dato sempre più fiducia a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 10 aprile 2023) La stagione diha avuto una grandissima evoluzione; ilè pronto a lasciare in panchina ben due difensori. Nella sessione invernale di gennaio dell’anno scorso, laha acquistato Federico; ilè rimasto fino al termine della stagione al Frosinone per poi unirsi ai bianconeri ad inizio di questo campionato. Inizialmente il giocatore ha faticato ad imporre le sue qualità all’interno del sistema di gioco bianconero. Sia nella difesa a quattro sia nella difesa a tre,non riusciva a trovare una buona continuità di rendimento.(LaPresse)Con il passare del tempo, però, ilha acquisito sempre più sicurezza ed è diventato uno dei perni della difesa bianconera. Allegri ha dato sempre più fiducia a ...

