Juventus | Allegri dirige la seduta Pogba e Bonucci in gruppo

La Juventus ha invitato alcuni tifosi ad assistere alla seduta dei bianconeri alla Continassa nel giorno di Pasquetta. Regolarmente presente il tecnico Massimiliano Allegri, costretto al forfait per la trasferta di Roma contro la Lazio a causa di un'influenza. Il tecnico ha diretto il primo allenamento della settimana in vista delle sfide di giovedì contro lo Sporting Lisbona in Europa League e di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Pogba e Bonucci si sono allenati con i compagni con l'obiettivo di tornare tra i convocati, mentre non si sono visti, al contrario, gli acciaccati Vlahovic e De Sciglio. Impegno con la Next Gen per Iling-Junior, Soulé e Barrenechea, che domani avranno la finale di ritorno di coppa Italia di serie C contro il Vicenza.

