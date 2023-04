Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Juve: tutto contro Giustizia sportiva, errori arbitrali e la crisi di Vlahovic La nostra prima pagina di domen… - Gazzetta_it : Juve a porte aperte: Pogba si allena davanti ai tifosi, Vlahovic in palestra - forumJuventus : [Sky Sport] Juve, Pogba verso la convocazione con lo Sporting, Vlahovic in dubbio. Differenziato per Rabiot e Cuadr… - BISS01992 : @VincenzoGazzan1 @JuventusClub19 Probabilmente la Juve starebbe benissimo con il 3 4 3..sono convinto che farebbe p… - cmdotcom : #Juve, #Vlahovic non è l'unico punto di domanda: come può cambiare l'attacco per la prossima stagione… -

Nella maggior parte delle partite delladi quest'annosi è trovato spesso in mezzo a praterie in solitaria dovuta alla propensione della squadra ad abbassarsi anche contro squadre della ...Lunedì di Pasquetta di lavoro per la Juventus di mister Allegri, che si è ritrovata sul campo per preparare al meglio il prossimo impegno europeo. Giovedì prossimo la Juventus giocherà allo Stadium il ...Un incredibile labirinto. Lae Dusansono finiti in un autentico cul de sac. Chi lo avrebbe mai detto 15 mesi fa, quando i dirigenti bianconeri chiudevano per il centravanti serbo con la Fiorentina per 70 milioni di ...

Vlahovic, i gol non salgono e il prezzo scende: ora alla Juve conviene venderlo La Gazzetta dello Sport

SCARICA GRATIS l'App di FantaMaster e crea la tua Lega di Fantacalcio! Infortunio Vlahovic – Come sta Vlahovic L’attaccante serbo, il quale ha abbandonato il campo durante l’ultima sfida di ...Nella maggior parte delle partite della Juve di quest'anno Vlahovic si è trovato spesso in mezzo a praterie in solitaria dovuta alla propensione della squadra ad abbassarsi anche contro squadre della ...