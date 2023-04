Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbianconerocom : Verso Juve-Sporting Lisbona: Pogba pronto al rientro, il punto sugli infortunati - E1LEX84 : RT @_Grag44_: Rullati prima col Napoli e poi con la Lazio. Appena troviamo squadre che la mettono sul gioco e sulla qualità la Juve sparisc… - insorgiesonero : RT @EdoardoMecca1: Probabile formazione Juve che affronterà lo Sporting Lisbona in EL ?? - cmdotcom : Juve-Sporting: dai clamorosi casi Figo e Ronaldo all'affare Sousa. E ora c'è il gemello di Leao nel mirino… - sportli26181512 : Juve-Sporting: dai clamorosi casi Figo e Ronaldo all'affare Sousa. E ora c'è il gemello di Leao nel mirino: Giovedì… -

... deluso dopo l'ultimo risultato dei suoi ragazzi: le dichiarazioni Nonostante la vittoria per 4 - 3 sul Casa Pia, Ruben Amorim non è soddisfatto della prestazione del suoLisbona. LE PAROLE -...Allenamento mattutino per lasenza Vlahovic e De Sciglio (che ha lavorato in palestra). Presente invece Pogba. I bianconeri giovedì sfideranno ...... prendendosi l'affetto dei circa 350 tifosi dellache hanno potuto assistere alla seduta ... le sue condizioni sono da monitorare, per adesso è a rischio per la gara contro lodi giovedì. ...

Giovedì la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti di finale di Europa League. L'appuntamento è fissato per le 21 all'Allianz Stadium, con diretta televisiva su Sky, Dazn e TV8.Un ex allenatore della Juve in nazionale – LaPresse (www.calciomercatoweb.it) Potrebbe infatti cambiare il futuro di uno degli allenatori italiani più vincenti. Possibile addio al proprio club per ...