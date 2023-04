Juve a porte aperte: Pogba si allena davanti ai tifosi, Vlahovic in palestra (Di lunedì 10 aprile 2023) Buone indicazioni da Pogba, meno da Vlahovic. Il francese ha svolto l'intero allenamento con i compagni, prendendosi l'affetto dei circa 350 tifosi della Juve che hanno potuto assistere alla seduta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) Buone indicazioni da, meno da. Il francese ha svolto l'interomento con i compagni, prendendosi l'affetto dei circa 350dellache hanno potuto assistere alla seduta ...

