John Rahm sotto il segno di Severiano Ballesteros

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 aprile 2023) I maestri che segnano la strada, la riscossa europea, la testa del ranking mondiale. Erano i temi della vigilia e alla fine ha vinto lui,, quarant’anni dopo il trionfo die proprio ieri, domenica 9 aprile, nel giorno in cui il compianto campione cantabrico, tra i più carismatici sportivi di sempre, ne avrebbe compiuti sessantasei. È il suo secondo major dopo lo Us Open a Torrey Pines nel 2021 e il sesto Masters per la Spagna, più di qualunque altro paese al mondo ad eccezione dell’America. Non a caso ad attenderlo sul green della 18 c’era José María Olazábal, un putt imbucato senza incertezze, quattro colpi di vantaggio sui contendenti più vicini. Non è stata una vittoria semplice, l’inedita pressione del LIV Golf si è fatta sentire. Dodici giocatori su diciotto del circuito saudita ...